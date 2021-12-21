東証反発、５７９円高　大幅下落の反動で買い戻し

2021年12月21日 15時12分 （共同通信）
　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町

　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町

　２１日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は反発した。前日までの２営業日で計１１００円超下落した反動で、幅広い銘柄に買い注文が入った。
　終値は前日比５７９円７８銭高の２万８５１７円５９銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は２８・４６ポイント高の１９６９・７９。出来高は約１０億１５６６万株だった。

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