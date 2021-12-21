＜新型コロナ＞埼玉県で新たに7人が感染　川口市立小で児童1人感染、22日まで学級閉鎖に

2021年12月21日 18時35分
　埼玉県内では２１日、新型コロナウイルスの新たな感染者７人が発表された。川口市によると、市立小学校の児童１人が感染し、２２日まで学級閉鎖する。
　また、県は変異株「オミクロン株」の感染者の濃厚接触者として、新たに県内在住の３１人が確認されたと明らかにした。
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