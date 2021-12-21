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埼玉県は２１日、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の感染者が県内で初めて確認されたと発表した...
12月21日
バウムクーヘン虹色の夢 笛木醤油と東京国際大生が共同開発 新商品の最終プレゼン
「金笛」ブランドで知られる笛木醤油（しょうゆ）（川島町）と東京国際大（川越市）の学生が共同で...
サッカーの楽しさを弱視者に 川越・塙保己一学園でロービジョンフットサル選手が教室
川越市の県立特別支援学校塙保己一（はなわほきいち）学園で十五日、主に弱視者がプレーするロービ...
旧大宮図書館をリノベ 商業施設開業 オーガニック専門青果店など
さいたま市の旧大宮図書館（大宮区高鼻町二）の建物をリノベーションした商業複合施設「Ｂｉｂｌｉ...
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12月20日
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草加市の東武草加駅前に広がる中心市街地。宿場の面影を残す旧日光街道の近くに「ＳＯＳＯＰＡＲＫ...