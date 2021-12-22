バイデン夫妻にネコ　ホワイトハウスへ来月

2021年12月22日 08時03分 （共同通信）
　【ワシントン共同】サキ米大統領報道官は２１日、バイデン大統領夫妻が来月、ホワイトハウスにネコを迎え入れると明らかにした。メスという。「ファーストキャット」はブッシュ（子）大統領以来となる。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

国際の新着

記事一覧