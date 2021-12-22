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ドイツ、ワクチン接種者も規制 私的会合１０人、サッカー無観客
【ベルリン共同】ドイツのショルツ首相は２１日、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染...
12月22日
ポルトガル、在宅勤務を義務化へ ナイトクラブの営業も停止
【ロンドン共同】ポルトガル政府は２１日、新型コロナウイルスの新変異株オミクロン株の感染拡大を受け、今...
米大統領「新変異株へ備えある」 Ｘマス前に演説
【ワシントン共同】バイデン米大統領は２１日、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の国内急...
元レーサー、アレジ氏拘束 仏、爆竹で器物損壊容疑
【パリ共同】フランス南部アビニョンの警察は２１日までに、大型の爆竹で義理の兄弟の事務所を破損したとし...
ＮＡＴＯ、ロシアと協議に意欲 プーチン氏独仏と電話会談
【ブリュッセル、モスクワ共同】北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のストルテンベルグ事務総長は２１日、ブリュ...
ドバイ首長に８百億円命令 英、離婚調停で「最高額」
【ロンドン共同】英高等法院は２１日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイ首長国のムハンマド首長（７２）に...