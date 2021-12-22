茨城県は22日、新たに2人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は計2万4477人になった。

県は1人が宿泊療養施設から退所したと発表。退院者などは計2万3854人になった。

県は、新変異株「オミクロン株」の感染者と同じ飛行機で入国した濃厚接触者が、県内で新たに20人確認されたと発表した。いずれも入国時の検査では陰性だった。（長崎高大）

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