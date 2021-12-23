【午前】７時３４分、東京・赤坂のＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京。宴会場「プロミネンス」で自身の事務所主催のセミナーに出席し、講演。８時５５分、公邸。９時７分、官邸。１８分、棚橋泰文自民党行政改革推進本部長から提言書受け取り。３１分、中本隆志広島県議会議長。４９分、金子恭之総務相、牧島かれんデジタル相、小林史明デジタル副大臣、藤井健志官房副長官補、総務省の竹内芳明総務審議官、吉田博史情報流通行政局長、二宮清治総合通信基盤局長。５２分、牧島デジタル相、小林デジタル副大臣、藤井官房副長官補、総務省の竹内総務審議官、吉田情報流通行政局長、二宮総合通信基盤局長。１０時１８分、山際大志郎経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏、村瀬佳史両政策統括官。１１時５１分、御室健一郎全国信用金庫協会会長の表敬。

【午後】０時、山口那津男公明党代表と会食。１時６分、鈴木俊一財務相、財務省の矢野康治事務次官、茶谷栄治主計局長、角田隆理財局長。２時、内閣、内閣府永年勤続者表彰式。４０分、東京・内幸町の帝国ホテル。４１分、読売新聞グループ本社の老川祥一会長、山口寿一社長ら。３時、宴会場「孔雀東の間」で読売国際経済懇話会に出席し、講演。５７分、官邸。４時１０分、尾崎義典、納冨中新旧防衛省情報本部長ら。３０分、公的価格評価検討委員会の増田寛也座長から中間整理受け取り。３９分、デジタル臨時行政調査会。５時２８分、安定的な皇位継承策を議論する有識者会議。５７分、報道各社のインタビュー。６時１０分、東京・平河町のホテル「ルポール麹町」。宴会場「ロイヤルクリスタル」で政治解説者の篠原文也氏の懇親会に出席し、あいさつ。２７分、官邸。４２分、土屋品子自民党衆院議員。７時１９分、滝崎成樹官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、宮川正内閣衛星情報センター所長。３３分、滝沢内閣情報官。８時４９分、公邸。



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