京都府でオミクロン株の市中感染　海外渡航歴のない20代女性＜新型コロナ＞

2021年12月23日 15時29分
新型コロナウイルスのオミクロン株（国立感染症研究所提供）

新型コロナウイルスのオミクロン株（国立感染症研究所提供）

　京都府は２３日、府内で新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染者１人が確認されたと明らかにした。海外渡航歴はなく、感染経路が特定できていない。府は市中感染だとしている。
　府によると、２０代女性で、軽症。１９日に発症し、入院した。　（共同）
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