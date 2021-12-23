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＜コロナと生きる＠いばらき＞翻弄された1年 時短要請のたび「またか」
◆水戸の郷土料理店「山翠」 高野健治さん（５９）
新型コロナウイルス禍の中で迎える二度目の年末...
12月23日
＜新型コロナ＞茨城県で新たに2人が感染 オミクロン株濃厚接触は20人
茨城県は22日、新たに2人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は計2万4477人に...
12月22日
2600万円、誰が寄付!? 茨城・下妻市がふるさと納税で超高額返礼品 コンテナ形「動く家」
年末のふるさと納税の申込期限が迫る中、下妻市は、最大２６００万円を超える寄付額が必要という超...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに3人の感染確認 オミクロン株濃厚接触者が新たに7人
茨城県は２１日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は計２万４４７５人に...
12月21日
東海第二原発「建設的議論を」 東海村「自分ごと化会議」提案書案 再稼働是非、村民の意向把握が焦点
日本原子力発電東海第二原発が立地する東海村で、無作為選出の村民が原発に関する問題を話し合う村...
龍ケ崎市長に萩原氏 元自民県議 現職ら破り初当選
任期満了に伴う龍ケ崎市長選は十九日投開票され、新人で元自民党県議の萩原勇氏（４６）＝自民、国...