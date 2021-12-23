茨城県は２３日、新型コロナウイルスの新変異株「オミクロン株」の感染者と同じ飛行機で入国した濃厚接触者が、県内で新たに２８人確認されたと発表した。いずれも入国時の検査では陰性だった。現在のところ体調不良の申し出はない。

県と水戸市は同日、新たな感染者と退院者などはいなかったと発表した。（保坂千裕）

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