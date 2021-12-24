【午前】７時４７分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「富士の間」で日本経済研究センターなど主催の講演会に出席し、あいさつ。８時２２分、官邸。４５分、藤井健志官房副長官補、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、前田一浩総務省自治財政局長。５４分、上川陽子自民党幹事長代理。９時２１分、同党の宮沢博行国防部会長、小野寺五典安全保障調査会長ら。４３分、北海道の蝦名大也釧路市長、石垣雅敏根室市長から千島海溝地震の津波防災対策に関する要望書受け取り。鈴木貴子同党衆院議員同席。１０時１分、臨時閣議。２１分、自民党本部。同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。１１時２２分、官邸。３０分、政府与党政策懇談会。５３分、東京・永田町の全国町村会館西館。自民党岸田派の会合に出席し、あいさつ。

【午後】０時３２分、東京・大手町の経団連会館。経団連審議員会に出席し、あいさつ。１時１２分、官邸。４６分、玉岡了英石川県輪島市議ら。西田昭二自民党衆院議員同席。５７分、防災推進国民会議。２時５０分、東京・高輪の仙洞仮御所。上皇さま誕生日祝賀に出席。３時１１分、東京・高輪のグランドプリンスホテル高輪。宴会場「プリンスルーム」で内外情勢調査会全国懇談会に出席し、講演。４時５１分、衆院第１議員会館。５２分、安倍晋三元首相。５時２１分、官邸。２２分、報道各社のインタビュー。４５分、経済財政諮問会議。６時３０分、秋葉剛男国家安全保障局長、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５３分、公邸。７時５分、東京・紀尾井町のホテル「ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町」。レストラン「ＷＡＳＨＯＫＵ 蒼天 ＳＯＵＴＥＮ」で松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官と会食。９時２９分、公邸。



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