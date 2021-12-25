＜新型コロナ＞茨城県で2人の新規感染を確認　オミクロン株の濃厚接触者は新たに17人

2021年12月25日 17時13分

﻿　茨城県は25日、新たに2人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は計2万4480人となった。
　新規感染者の2人は、日立市の40代女性と常総市の20代女性。
　県はまた、新変異株「オミクロン株」の濃厚接触者が、県内で新たに17人確認されたと発表した。（佐藤圭）
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