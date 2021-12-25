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県議は市長選への足掛かり？ 茨城で自民会派議員の転身相次ぐ
県議が任期途中で辞職し、市長選に立候補するケースが茨城県で相次いでいる。今月の龍ケ崎市長選で...
12月25日
渡良瀬川橋脚に巨大イラスト 古河出身のアニメ作家協力 三国橋でお披露目
古河市出身の人気アニメ作家浅野恭司さんが手掛けたイラストの複製画が、渡良瀬川に架かる三国橋（...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに1人感染 オミクロン株の濃厚接触者、新たに19人
茨城県は２４日、結城市の３０代女性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は計２万４４...
12月24日
昭和の日本人が愛した名旋律 「吉田メロディー」動画で脚光 生誕100年 出身地・日立の音楽記念館職員が演奏
現在の日立市出身で、戦後の大衆歌謡をリードした国民的作曲家・吉田正（一九二一〜九八年）。今年...
＜コロナと生きる＠いばらき＞翻弄された1年 時短要請のたび「またか」
◆水戸の郷土料理店「山翠」 高野健治さん（５９）
新型コロナウイルス禍の中で迎える二度目の年末...
12月23日
＜新型コロナ＞茨城県で新たに2人が感染 オミクロン株濃厚接触は20人
茨城県は22日、新たに2人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は計2万4477人に...
12月22日