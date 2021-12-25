＜新型コロナ＞千葉県で新たに7人感染

2021年12月25日 18時48分
　千葉県内では２５日、新型コロナウイルスで新たに７人の感染が発表された。死者やクラスター（感染者集団）は確認されなかった。
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