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オズの魔法使いをイメージ 京成バラ園でイチゴ狩り 一年中楽しめる施設に
関東最大級のバラの庭園で知られる八千代市大和田新田の京成バラ園に、イチゴ狩りができる施設が設...
12月25日
「イワシ・サバ好漁」の銚子漁港 水揚げ量11年連続日本一が確実に
今年の銚子漁港の水揚げ量は２６万８０００トンを超え、１１年連続で日本一となることが確実になっ...
客引き規制条例周知へ千葉市長らチラシ配る 「機運高めていきたい」
悪質な客引き行為を規制する「千葉市客引き行為等の防止に関する条例」を周知するため、市は二十三...
＜新型コロナ＞千葉県で6人が新規感染
千葉県内では２４日、新型コロナウイルスに新たに１０～７０代の男女６人が感染したと発表された。死者や新規...
12月24日
子どもたちに贈りたい 東金、船橋でイベント
◆「夢を」 市民が花火大会企画 あす東金で
東金市家徳で２５日午後７時から、「おじサン...
＜2021回顧 取材メモから＞12年ぶりに新知事誕生 歴代最多得票で圧勝 「認証店制度」など独自色次々
任期満了に伴う千葉県知事選が三月二十一日投開票され、十二年ぶりに新知事が誕生した。三期十二年...