国内で３２２人感染、死者１人　重症者、３人増の３７人

2021年12月25日 20時11分 （共同通信）
　ＪＲ新橋駅前のＰＣＲ検査センターに張られた「無料検査実施拠点」の張り紙＝２５日午前

　ＪＲ新橋駅前のＰＣＲ検査センターに張られた「無料検査実施拠点」の張り紙＝２５日午前

　国内で２５日、新たに３２２人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京３８人、神奈川と沖縄で各２９人、北海道と大阪で各２２人など。検疫では５６人が確認され、過去最多となった。死者は東京で１人の報告があった。
　厚生労働省によると、全国の重症者は３７人で前日より３人増加した。
　また過去の感染者について、静岡、兵庫、山口で各１人の取り下げがあった。

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