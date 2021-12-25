国内で２５日、新たに３２２人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京３８人、神奈川と沖縄で各２９人、北海道と大阪で各２２人など。検疫では５６人が確認され、過去最多となった。死者は東京で１人の報告があった。

厚生労働省によると、全国の重症者は３７人で前日より３人増加した。

また過去の感染者について、静岡、兵庫、山口で各１人の取り下げがあった。



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