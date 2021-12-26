＜新型コロナ＞愛知県でもオミクロン株の市中感染か 海外渡航歴のない2人
2021年12月26日 17時49分
愛知県は２６日、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染者が２人確認されたと発表した。いずれも海外渡航歴はなく、県は市中感染との見解を示した。県内でのオミクロン株確認は初めて。
愛知県によると、２人は県内に住む１０代と４０代の女性で同居家族。１２月下旬に感染が判明し、ゲノム解析でオミクロン株と分かった。いずれも軽症で、入院して治療を受けている。（共同）
【関連記事】東京都がオミクロン株の市中感染を初確認 都内クリニックの医師、渡航歴無し
【関連記事】福岡でオミクロン株の市中感染、九州では初 海外渡航歴のない20代男性
【関連記事】大阪で男子児童がオミクロン株感染、市中感染か 同級生3人もコロナ陽性
【関連記事】京都府でオミクロン株の市中感染 海外渡航歴のない20代女性
【関連記事】福岡でオミクロン株の市中感染、九州では初 海外渡航歴のない20代男性
【関連記事】大阪で男子児童がオミクロン株感染、市中感染か 同級生3人もコロナ陽性
【関連記事】京都府でオミクロン株の市中感染 海外渡航歴のない20代女性
おすすめ情報