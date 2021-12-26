奥原希望らが２回戦進出　全日本バドミントン第２日

2021年12月26日 18時32分 （共同通信）
　女子シングルス　１回戦で快勝した奥原希望＝武蔵野の森総合スポーツプラザ

　女子シングルス　１回戦で快勝した奥原希望＝武蔵野の森総合スポーツプラザ

　バドミントンの全日本総合選手権第２日は２６日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザで各種目の１回戦が行われ、女子シングルスの東京五輪代表で３連覇を目指す奥原希望（太陽ホールディングス）は高校生に２―０で快勝し、２回戦に進んだ。
　女子ダブルスで東京五輪に出場した福島由紀は杉村南美（ともに丸杉）と組み、大学生ペアに２―１で競り勝った。

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