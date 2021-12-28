【午前】９時１５分、東京・山吹町のＮＰＯ法人「自立生活サポートセンター・もやい」。生活困窮者の支援者と車座で意見交換。野田聖子孤独・孤立対策担当相同席。１０時４分、報道各社のインタビュー。３７分、官邸。３９分、秋葉剛男国家安全保障局長、岡野正敬外務省総合外交政策局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。１１時７分、全国警備業連盟の青山幸恭理事長、橋本満副理事長。２３分、田中雄二郎東京医科歯科大学長。国光文乃自民党衆院議員同席。４０分、山本信夫日本薬剤師会会長。５７分、川本強日本学校歯科医会会長。

【午後】０時９分、湯崎英彦広島県知事、藤原帰一東大教授。寺田稔首相補佐官同席。１時２２分、中村紀子ポピンズホールディングス会長らから保育に関する提言書受け取り。森雅子首相補佐官同席。４５分、福井トシ子日本看護協会会長。２時１分、パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化会議。３時２１分、山口泰明自民党前選対委員長。村井英樹首相補佐官同席。３４分、産経新聞とニッポン放送の企画用に俳優の谷原章介氏と対談。４時１３分、竹増貞信ローソン社長。５２分、教育未来創造会議。５時２５分、末松信介文部科学相。３９分、国場幸之助自民党衆院議員。５０分、小林鷹之宇宙政策担当相、生川浩史文科省研究開発局長。６時２分、官邸職員に訓示。１４分、公邸。国民向けのビデオメッセージ収録。５０分、根本匠衆院予算委員長。７時２１分、東京・神田錦町の竹橋安田ビル。レストラン「四季交楽 然」で山田孝男毎日新聞特別編集委員、小田尚読売新聞東京本社調査研究本部客員研究員、芹川洋一日本経済新聞社論説フェロー、政治ジャーナリストの田崎史郎氏と会食。９時３８分、公邸。



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