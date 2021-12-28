海外から到着の７１人感染　うち１４人に症状

2021年12月28日 17時52分 （共同通信）
　厚生労働省は２８日、海外から成田、羽田、関西の各空港に到着した１０歳未満～６０代の男女７１人が新型コロナウイルスに感染していたと発表した。
　１４人に発熱やせきといった症状があり、ほかは無症状だった。米国やインドなどで行動歴があった。

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