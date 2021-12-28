関連キーワード
海外から到着の６９人感染 うち１４人に症状
厚生労働省は２８日、海外から成田、羽田、関西の各空港に到着した１０歳未満～６０代の男女６９人が新型コ...
12月28日
副大臣に頼めば二つ返事で…「こんないい話ない」 在宅起訴のブローカー明かす コロナ関連融資違法仲介事件
日本政策金融公庫の融資を貸金業の登録がないまま仲介したとして、東京地検特捜部は２８日、公明党元衆院議...
「帰省や旅行ではリスク高い活動控えて」 専門家組織、マスクや手洗いの徹底呼び掛け＜新型コロナ＞
厚生労働省に助言する専門家組織「アドバイザリーボード」は28日の会合で、新型コロナウイルスの新変異...
「公明のホープだった」…遠山清彦元副大臣らを在宅起訴 コロナ関連融資で違法仲介、謝礼1000万円余受領か
日本政策金融公庫の融資を貸金業の登録がないまま仲介したとして、東京地検特捜部は２８日、公明党...
茨城のイオンで警備員切られけが 殺人未遂疑いで男逮捕
２８日午後４時４５分ごろ、茨城県鹿嶋市のイオン鹿嶋店で、警備員の男性（６４）が男に刃物で首などを切ら...
オミクロン、１月に大阪で９割超 専門家予測、隔離で柔軟な対応を
新型コロナの新変異株「オミクロン株」について、大阪では現在、感染者の３割をオミクロン株が占めており、...