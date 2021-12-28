国内で２８日、新たに３８５人の新型コロナウイルス感染者が確認された。内訳は大阪５１人、東京４６人、沖縄２９人などで、検疫は最多の６９人だった。東京と石川で１人ずつ死者の報告があった。

厚生労働省によると、全国の重症者は４６人で前日より２人増加した。

過去の感染者について神奈川、石川、京都、山口で１人ずつ取り下げがあった。宮城は過去の集計漏れ１人を追加した。



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