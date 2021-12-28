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イオン、キャンドゥのＴＯＢ成立 友好的買収、株式保有５１％に
イオンは２８日、１００円ショップを展開するキャンドゥへの株式公開買い付け（ＴＯＢ）が成立したと発表し...
12月28日
電子ギフト券を規制へ、金融庁 高額なら本人確認を義務付け
金融庁は２８日、インターネット通販で商品が買えたり、音楽やゲームなどをダウンロードできたりする「電子...
高速バスの個室でＡＲ視聴実験 ＫＤＤＩ、地域観光促進へ
ＫＤＤＩと全但バス（兵庫県養父市）は２８日、高速バス車内に個室を設け、拡張現実（ＡＲ）技術による臨場...
国内産の生乳、廃棄回避の動き 需要維持、工場フル稼働も条件
牛乳や乳製品の原料となる生乳が年末年始に大量廃棄される懸念が出ていることを巡り、ホクレン農業協同組合...
ＧｏＴｏ不正、申請８億円 ＨＩＳ系、クーポン消費も
国土交通省は２８日、観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の不正を巡り、旅行大手エイチ・アイ・エス（Ｈ...
ＨＩＳ沢田社長を減俸処分 子会社社長は解任・降格
旅行大手エイチ・アイ・エス（ＨＩＳ）は２８日、子会社２社による政府の観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベ...