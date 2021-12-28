ＮＹ円、１１４円後半

2021年12月28日 22時47分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２８日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比０３銭円高ドル安の１ドル＝１１４円８０～９０銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・１３２２～３２ドル、１３０円０６～１６銭。
　米長期金利の動向をにらんで取引された。年末で市場参加者が少なく、値幅は限られた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

経済の新着

記事一覧