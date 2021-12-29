中尾幸男さん死去　テレビプロデューサー

2021年12月29日 07時21分
　中尾幸男さん（なかお・ゆきお＝テレビプロデューサー）６日、肝臓がんのため死去、７５歳。愛知県出身。葬儀は近親者で行った。喪主は妻小夜子（さよこ）さん。
　ＴＢＳ系の時代劇「水戸黄門」のチーフプロデューサーを務めるなど、人気テレビ番組を手掛けた。映像制作会社「Ｃ・Ａ・Ｌ」社長、全日本テレビ番組製作社連盟（ＡＴＰ）理事長も務めた。

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