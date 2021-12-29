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海老原宏美さん死去 障害者の自立生活やインクルーシブ教育を進めるＮＰＯ法人理事長
海老原宏美さん（えびはら・ひろみ＝障害者の自立生活やインクルーシブ教育を進めるＮＰＯ法人理事...
12月29日
木賀武司さん死去 元石川島播磨重工業＜現IHI＞常務
木賀武司さん（きが・たけし＝元石川島播磨重工業＜現ＩＨＩ＞常務）１４日、肺がんのため死去、８４歳。東...
12月28日
木全ミツさん死去 元国連公使、東北復興支援
元国連公使で東日本大震災後の東北復興に尽力した木全（きまた）ミツさんが十六日、死去した。八十...
藤木達弘さん死去 NHKプロデューサー
藤木達弘さん（ふじき・たつひろ＝ＮＨＫプロデューサー）２３日、すい臓がんのため死去、６０歳。東京都出...
小林俊一さん死去 ケニア在住のスポーツコーディネーター
小林俊一さん（こばやし・しゅんいち＝ケニア在住のスポーツコーディネーター）親族によると１８日、首都ナ...
12月26日
本屋貞一さん死去 元十六銀行専務
本屋貞一さん（もとや・さだかず＝元十六銀行専務）２２日、老衰のため死去、８９歳。石川県出身。葬儀・告...
12月25日