【午前】９時４分、官邸。５分、鈴木宗男日本維新の会参院議員。１８分、孤独・孤立対策推進会議。３６分、デジタル田園都市国家構想実現会議。１０時３分、閣議。１９分、岸信夫防衛相。２４分、宇宙開発戦略本部。４２分、国家安全保障会議。１１時１５分、斎藤健元農相、ジャーナリストの田原総一朗氏。村井英樹首相補佐官同席。４４分、ＮＴＴの尾上誠蔵ＣＳＳＯ。金子恭之総務相同席。

【午後】０時３分、中谷元、村井、寺田稔、森雅子各首相補佐官と会食。１時３４分、開成学園の小県方樹学園長、野水勉校長。２時２０分、共同通信のインタビュー。３時２分、秋葉剛男国家安全保障局長、森健良外務事務次官。４時１分、文化放送の企画用にジャーナリストの後藤謙次氏と対談。４３分、脇田隆字国立感染症研究所長、岡部信彦川崎市健康安全研究所長。５時２１分、後藤茂之厚生労働相、斉藤鉄夫国土交通相、松野博一官房長官、山際大志郎経済再生担当相、堀内詔子ワクチン接種推進担当相、木原誠二官房副長官、藤井健志官房副長官補、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、吉田学厚労事務次官。５２分、中泉松司自民党前参院議員。６時８分、西田英範同党広島県ふるさと振興支部長。１４分、ゴルファーの笹生優花氏。２８分、河野太郎同党広報本部長。４３分、滝沢裕昭内閣情報官。７時、国際会議向けのビデオメッセージ収録。４３分、報道各社のインタビュー。５３分、公邸。



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