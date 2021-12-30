＜初日の出＞

◆高尾山 八王子市。高尾登山電鉄のケーブルカー高尾山駅から高尾山薬王院までは約二十分。境内では初日の出に合わせて迎光祭が行われ、無病息災を祈る。ケーブルカーは３１日は終夜運行する。電０４２（６６１）４１５１。

◆御岳山 青梅市。御岳登山鉄道のケーブルカー御岳山駅から標高９２９メートルの山頂まで徒歩約３０分。ケーブルカーは３１日は終夜運転。観光リフト頂上の大展望台休憩所は新型コロナ対策で休業する。電０４２８（７８）８１２１。

◆日の出山 日の出町。ケーブルカー御岳山駅から標高９０２メートルの山頂まで約１時間。麓のつるつる温泉は１日午前８時から営業。

＜初詣＞

◆明治神宮（渋谷区） ３１日〜元日は終夜参拝可。ＪＲ原宿駅。地下鉄明治神宮前駅。

◆神田明神（千代田区） 元日０時に開門、歳旦祭も行われる。ＪＲ・地下鉄御茶ノ水駅。

◆増上寺（港区） ３１日２３時から、古いお守りなどをたきあげる浄焚会（じょうぼんえ）。元日０時、除夜の鐘。混雑状況をリアルタイムで配信予定。地下鉄御成門駅、芝公園駅。

◆天沼八幡神社（杉並区） 元日０時から鳴弦（めいげん）の儀。宮司が弦をひいて音を鳴らし、四方はらいを行う。３１日〜３日は終夜参拝可。ＪＲなど荻窪駅。

◆花園神社（新宿区） ３１日〜元日は終夜参拝可。地下鉄新宿三丁目駅。

◆雑司ケ谷鬼子母神堂（豊島区） ３１日２３時から終夜参拝可（元日は１７時まで）。地下鉄雑司が谷駅。

◆浅草寺（台東区） 元日０時、弁天山で「除夜の鐘」。７日まで新年大祈●会（きとうえ）。縁結び・学業増進の愛染宝弓（あいぜんほうきゅう）と開運厄除（やくよけ）札を授与。東京メトロ、都営地下鉄、東武鉄道、つくばエクスプレス浅草駅。

◆待乳山聖天（まつちやましょうでん）（台東区） 元日０〜１６時半ごろ。２時から新年最初の浴油祈●（よくゆ・きとう）。三が日は神楽舞奉納がある。７日１１時からの大根まつりは法要のみ。東京メトロ、都営地下鉄、東武鉄道浅草駅。

◆鷲（おおとり）神社（台東区） 元日０〜１９時、２、３日は９〜１８時。新春昇殿祈願は９〜１６時半で、予約制。東京メトロ入谷駅、つくばエクスプレス浅草駅など。

◆湯島天満宮（文京区） 元日０時から合格祈願などのご祈●祭。神符授与時間は元日は０〜２１時。２、３日は８〜２１時。東京メトロ湯島駅、上野広小路駅、都営地下鉄上野御徒町駅。

◆根津神社（文京区） 元日０〜１９時。２日以降６〜１７時。東京メトロ根津駅、千駄木駅、東大前駅、都営地下鉄白山駅。

◆牛天神北野神社（文京区） 元日０時から約８００人に、菓子、甘酒、豚汁が振る舞われる。三が日の９時半〜１１時半、お守りを受けた参拝者にオリジナル携帯ストラップを進呈（３日間で１０００個限定）。東京メトロ後楽園駅、都営地下鉄春日駅、ＪＲ飯田橋駅。

◆西新井大師（足立区） 元日０時に本堂が開扉、初詣客を迎える。元日はお守りは２２時ごろまで、護摩祈願受け付けは１７時まで。東武大師線大師前駅。

◆柴又帝釈天（葛飾区） 元日０時に「除夜の鐘」。元日の参拝は０〜１８時、２日以降は９〜１８時。祝●会（しゅくとうえ）は７日まで。京成柴又駅。

◆大國魂神社（府中市） 開門は大みそかは終夜、元日は２１時、２日は２０時、３日は１９時まで。元日の祈とうは１８時半、２日は１８時、３日は１７時まで受け付ける。土鈴、絵馬は各１０００円。京王線府中駅、ＪＲ府中本町駅。

◆高幡不動尊金剛寺（日野市） 護摩修行は元日は０時、２、３日は６時から、いずれも１８時まで。護摩料は３０００円から。京王線、多摩都市モノレールの高幡不動駅。



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