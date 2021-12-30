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＜茨城この１年 あの日、あの言葉＞1〜6月 コロナ、ワクチンに翻弄
茨城県内は二〇二一年も新型コロナウイルスに翻弄（ほんろう）された。あの日、あの時をあの言葉で振り返る...
12月30日
＜新型コロナ＞茨城県で4人が新規感染 オミクロン株の濃厚接触者新たに35人
茨城県と水戸市は２９日、新たに４人が新型コロナウイルスに感染したと発表し、累計は２万４４８７人となっ...
12月29日
茨城県内の新型コロナ感染者、1年間で急増2万2037人 迫るオミクロン「基本的な予防対策を」
二〇二一年は、前年とは比較にならないほど新型コロナウイルスの感染者が急増した。県内の累計感染...
万引き疑われナイフで切りつけたか イオン鹿嶋店で男を現行犯逮捕 警備員が首など負傷
２８日午後４時４５分ごろ、茨城県鹿嶋市のイオン鹿嶋店で男性警備員（６４）が万引の疑いがあるとして声を...
＜新型コロナ＞茨城県は5日ぶりに新規感染ゼロ オミクロン株濃厚接触者は新たに7人確認
茨城県と水戸市は２８日、新型コロナウイルスの新たな感染者が確認されなかったと発表した。新規感染者ゼロ...
12月28日
ダンディー一橋家 伝来の名品ずらり 水戸市・県立歴史館
一橋徳川家伝来の名品から日本風ダンディズムの源流を探る展覧会が、水戸市緑町の茨城県立歴史館で...