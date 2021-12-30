＜新型コロナ＞茨城県で新たに1人感染　オミクロン株の濃厚接触者は新たに6人確認

2021年12月30日 17時11分

　茨城県は３０日、結城市の６０代男性１人が新型コロナウイルスに感染したと発表し、累計は２万４４８８人となった。
　県はまた、新変異株「オミクロン株」の濃厚接触者が、県内で新たに６人確認されたと発表した。いずれも入国時の検査は陰性。濃厚接触者の累計は２２６人となった。（佐藤圭）
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