大阪府は１日、新型コロナウイルスのオミクロン株感染者を４人確認したと発表した。いずれも海外渡航歴はなく、市中感染とみている。

府によると、４人は２０～７０代の女性で、重症者はいない。府内での同株感染確認は計６５人になった。



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