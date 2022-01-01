国内で５３５人感染、死者なし　４日連続で前週比２００人以上増

2022年1月1日 20時26分 （共同通信）
　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

　国内で１日、新たに５３５人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京７９人、大阪７０人、沖縄５２人、北海道２３人など。空港検疫は７８人だった。４日連続で前週の同じ曜日から２００人以上増加した。死者の報告はなかった。
　厚生労働省によると、重症者は前日から２人増えて５１人となった。
　愛知で過去に発表した感染者１人の取り下げがあった。

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