国内で１日、新たに５３５人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京７９人、大阪７０人、沖縄５２人、北海道２３人など。空港検疫は７８人だった。４日連続で前週の同じ曜日から２００人以上増加した。死者の報告はなかった。

厚生労働省によると、重症者は前日から２人増えて５１人となった。

愛知で過去に発表した感染者１人の取り下げがあった。



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