餅を詰まらせ８０代４人死亡　１５人搬送、東京消防庁

2022年1月2日 17時43分 （共同通信）
　救急車＝東京都渋谷区

　救急車＝東京都渋谷区

　東京消防庁は１日から２日にかけ、餅を喉に詰まらせた３８～１００歳の男女１５人が救急搬送され、うち８０代の女性４人が死亡したと明らかにした。「餅は小さく切り、ゆっくりかんでからのみ込んでほしい」と呼び掛けている。
　同庁によると、亡くなったうちの１人は、東京都町田市の女性（８８）で、１日午前８時半ごろ、自宅で雑煮の餅を喉に詰まらせた。

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