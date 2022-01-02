東京消防庁は１日から２日にかけ、餅を喉に詰まらせた３８～１００歳の男女１５人が救急搬送され、うち８０代の女性４人が死亡したと明らかにした。「餅は小さく切り、ゆっくりかんでからのみ込んでほしい」と呼び掛けている。

同庁によると、亡くなったうちの１人は、東京都町田市の女性（８８）で、１日午前８時半ごろ、自宅で雑煮の餅を喉に詰まらせた。



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