東証、２０９円高　午前９時１５分現在

2022年1月4日 09時25分 （共同通信）
　４日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は、午前９時１５分現在、前年末終値比２０９円７３銭高の２万９００１円４４銭となった。

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