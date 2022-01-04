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大発会、午前終値２万９１８８円 東証大幅反発、米株の上昇追い風
年明け最初の取引となる大発会を迎えた４日午前の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は大幅反発した。...
1月4日
北海道新聞、本社移転へ ２４年度中の竣工目指す
北海道新聞社（札幌市中央区、宮口宏夫社長）は４日、本社ビルを現在の場所から約７００メートル東に建設、...
中国２１年１２月の景況感が回復 民間調査、５０・９
【北京共同】英調査会社ＩＨＳマークイットは４日、中国の景況感を示す製造業購買担当者指数（ＰＭＩ）が昨...
パナ、仮想現実に本格参入 米見本市ＣＥＳで端末披露
【ラスベガス共同】パナソニックは３日午後（日本時間４日午前）、オンラインの仮想現実空間「メタバース」...
コロナ警戒下で東証大発会 晴れ着姿の女性社員見られず
東京証券取引所で４日朝、年明け最初の株式売買となる大発会の式典が開かれた。新型コロナウイルスを警戒し...
アップルの時価、一時３兆ドル 世界初、デジタル化に成長期待
【ニューヨーク共同】米アップルの株式時価総額が３日、一時３兆ドル（約３４５兆円）の大台を超えた。大台...