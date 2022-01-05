昨夏の都議選で当選した議員百二十七人（うち一人は辞職）の資産が四日、都条例に基づき公開された。不動産（土地、建物）、預貯金（定期のみ）のほか、株券を除く有価証券を合わせた資産は貸付金と借入金などを除き一人当たり平均千八百三万円。前回二〇一八年時より二百十二万円増えた。

千八百三万円の内訳は、不動産で千五百五十一万円、預貯金と有価証券で二百五十二万円。

会派別では、▼自民（三十三人）四千百五十四万円（前回比五百六十四万円減）▼都民ファーストの会（三十一人）千五百九万円（三百二十二万円増）▼公明（二十三人）八百四十二万円（百九十六万円増）▼立憲民主（十五人）六百九十万円（前回の民主より百五十八万円減）▼共産（十九人）六百二十万円（三十八万円増）▼無所属（六人）六百八万円の順。

また平均借入額は千五百一万円（前回比九十三万円減）で、▼自民 二千三百八十二万円（六百六十九万円減）▼立民 千九百四十一万円（千六百三十二万円減）▼都民ファ 千四百六十八万円（百八十四万円増）▼公明 千百四十六万円（七十八万円減）▼共産 五百七十九万円（九十八万円減）の順。

都議資産公開条例に基づく公開で、任期が始まった昨年七月二十三日時点の資産。ただ、報告するのは議員本人分だけで家族名義の資産は対象外。預貯金も定期のみで、普通預貯金が対象から除かれている。

都議の資産報告書は平日午前九時〜正午と午後一〜五時、都議会棟四階の議会局総務課で閲覧を請求できる。（土門哲雄）

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