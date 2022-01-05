新型コロナウイルスのオミクロン株（国立感染症研究所提供）
関連キーワード
ネットメディアに立憲民主党から1000万円 津田大介さんら出演者「報道倫理に反する」と抗議
国会議員や有識者が議論するインターネット報道番組を制作、配信する「Ｃｈｏｏｓｅ Ｌｉｆｅ Ｐｒｏｊｅ...
1月5日
大阪の新規感染２００人超 １０月６日以来３カ月ぶり
大阪府の吉村洋文知事は５日、新型コロナウイルスの新たな感染確認が暫定で２００人を超える見通しだと明ら...
沖縄県、まん延防止措置要請へ 暫定６００人前後の感染確認
沖縄県の玉城デニー知事は５日、新型コロナウイルスの感染急拡大を受け、「まん延防止等重点措置」の適用を...
震度計リニューアル支援、消防庁 全国２５００カ所、２２年度まで
総務省消防庁は、都道府県が設置する震度計約２９００カ所のうち、約１０年の耐用期限を迎える約２５００カ...
米軍岩国基地で１８２人感染 過去最多
山口県岩国市の米軍岩国基地は５日、基地関係者１８２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当...
ロッキン、ひたち海浜公園やめ千葉へ 新型コロナ対策で 昨年は茨城県医師会の要請で中止
国内最大級の野外音楽イベント「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル」の会場を今年以降、茨城県ひたち...