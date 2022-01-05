＜新型コロナ＞米軍基地所在の山口県岩国市で70人が感染　県内では104人

2022年1月5日 15時49分
新型コロナウイルスのオミクロン株（国立感染症研究所提供）

新型コロナウイルスのオミクロン株（国立感染症研究所提供）

　山口県は５日、１０４人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。うち７０人は、感染者が増えている米軍岩国基地がある岩国市在住。（共同）
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