【午前】９時４４分、官邸。４５分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の山田重夫外務審議官、船越健裕アジア大洋州局長、槌道明宏防衛審議官。１１時３分、週刊ホテルレストラン掲載用に岩屋毅自民党観光産業振興議員連盟幹事長と対談。

【午後】１時１分、オーストラリアのモリソン首相とテレビ会議形式で円滑化協定の署名式。２４分、モリソン首相とテレビ会談。３時２９分、ＢＳテレ東の報道番組の収録。４時１７分、バイオインダストリー協会など主催の新春セミナー向けのビデオメッセージ収録。３８分、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、吉田学厚生労働事務次官。５時２分、藤井勇治滋賀県長浜市長、大塚敬一郎長浜商工会議所会頭ら。２０分、小池百合子東京都知事。５２分、林芳正外相、後藤茂之厚労相、斉藤鉄夫国土交通相、松野博一官房長官、山際大志郎経済再生担当相、堀内詔子ワクチン接種推進担当相、木原誠二官房副長官、藤井健志官房副長官補、迫井内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、吉田厚労事務次官。７時８分、報道各社のインタビュー。３２分、公邸。３３分、中谷元・首相補佐官。４７分、中谷氏出る。



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