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米、１２月の失業率３・９％ 就業者１９万人増、回復続く
【ワシントン共同】米労働省が７日発表した２０２１年１２月の雇用統計（速報、季節調整済み）によると、失...
1月7日
モバイルスイカで一部障害 オンラインチャージできず
ＪＲ東日本は７日、スマートフォンで利用できる「モバイルＳｕｉｃａ（スイカ）」の一部機能で障害が発生し...
一般会計から財源投入も 雇用保険の法改正案が判明
政府が今月開会予定の通常国会に提出する雇用保険法などの改正案の概要が７日、分かった。２０２２年度の雇...
セブン―イレブン中国法人に罰金 台湾や尖閣地図記載巡り
【北京共同】コンビニ大手セブン―イレブンの中国現地法人が、自社サイトに掲載した地図で台湾を独立国とし...
酒類の提供制限、外食業界が失望 旅行はキャンセル増加に警戒
政府が「まん延防止等重点措置」の適用地域でも新型コロナウイルス感染対策の認証店であれば酒類の提供を認...
認証店でも酒類停止可能に 制限緩和要件に全員検査を追加
政府は７日、新型コロナウイルスの感染対策の指針「基本的対処方針」を改定した。「オミクロン株」の拡大を...