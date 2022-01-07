ＮＹ円、１１５円後半

2022年1月7日 23時05分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】７日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比０９銭円高ドル安の１ドル＝１１５円７１～８１銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１２９９～１３０９ドル、１３０円８８～９８銭。
　米長期金利の動向をにらんで、もみ合う展開となった。

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