＜新型コロナ・8日＞東京都で新たに1224人の感染確認 1200人超えは昨年9月11日以来
2022年1月8日 16時46分
東京都は８日、新型コロナウイルスの新たな感染者１２２４人を確認したと発表した。１日の感染者数が１２００人を超えたのは昨年９月１１日（１２７６人）以来。死者の発表はなかった。現在入院している重症患者は４人。１週間平均の新規感染者数は５０２．１人で、８日時点で前の週に比べて、８３５．４％と８倍を超えた。都内の累計の患者数は３８万６６７２人となった。
感染者は２０代が５１７人と最も多く、３０代が２６１人、４０代１２１人、５０代１０７人などで、６５歳以上の高齢者は５８人だった。
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