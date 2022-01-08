東京都は８日、新型コロナウイルスの新たな感染者１２２４人を確認したと発表した。１日の感染者数が１２００人を超えたのは昨年９月１１日（１２７６人）以来。死者の発表はなかった。現在入院している重症患者は４人。１週間平均の新規感染者数は５０２．１人で、８日時点で前の週に比べて、８３５．４％と８倍を超えた。都内の累計の患者数は３８万６６７２人となった。

感染者は２０代が５１７人と最も多く、３０代が２６１人、４０代１２１人、５０代１０７人などで、６５歳以上の高齢者は５８人だった。

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