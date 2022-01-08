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オミクロン株の市中感染、首都圏で急拡大 岸田政権、3100万人対象に3回目接種前倒しへ
＜コロナ1週間・1月1日~7日＞
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は沖縄、広島、山口３...
1月8日
東京、新たに１２２４人感染 コロナ、１週間前の１５倍
東京都は８日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１２２４人報告されたと発表した。１週間前の１日に確認...
かるた日本一へ札舞う、滋賀 近江神宮、クイーン初防衛
小倉百人一首競技かるたの日本一を決める第６８期名人位と第６６期クイーン位の決定戦が８日、大津市の近江...
広島で最多５４７人が感染 ２日連続で更新
広島県で８日、５４７人の新型コロナウイルス感染が判明した。１日当たりの発表数は７日の４２９人を上回り...
奄美に独自の緊急事態宣言 鹿児島、飲食店に時短要請
鹿児島県は８日、新型コロナウイルス感染者の急増を受けて対策会議を開き、奄美大島の５市町村に県独自の緊...
埼玉で３３２人コロナ感染 ３回接種後やクラスターも
埼玉県で８日、３３２人の新型コロナウイルス感染が確認された。県とさいたま、川口、越谷、川越の各市が発...