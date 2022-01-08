大阪府は８日、新型コロナウイルスに８９１人が感染したと発表した。１日当たりの感染発表数が８００人を超えるのは昨年９月１６日以来。既に発表した感染者５人を取り下げ、累計感染者数は２０万６４３１人となった。

府によると、９０代女性１人が死亡し、新たに７０代男性が重症となった。府内の累計死者数は３０６５人。



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