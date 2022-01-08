＜新型コロナ＞埼玉県で3回接種済みの20代男性が感染　新規感染者は332人

2022年1月8日 19時09分
　埼玉県内では８日、新型コロナウイルスの新規感染者３３２人が発表された。県によると、一日の新規感染者数が３００人を超えるのは、３４８人だった昨年９月１７日以来１１３日ぶり。県は７日判明分で、ワクチン３回接種済みの２０代男性の感染を確認したと明らかにした。
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