東京・代々木の焼肉店に男が立てこもり　刃物所持か

2022年1月8日 22時23分
立てこもり事件が発生した現場に集まる警察官ら＝８日、東京都渋谷区で

立てこもり事件が発生した現場に集まる警察官ら＝８日、東京都渋谷区で

　警視庁原宿署によると、８日午後９時ごろ、東京都渋谷区代々木一の焼き肉店で、刃物のようなものを持った男が立てこもった。
　捜査関係者によると、現場はＪＲ代々木駅近くで、店長とみられる男性が人質になっており、警察官が男の説得に当たっているという。
【関連記事】立てこもり発生から丸一日超、男の説得続く　大宮のネットカフェ

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

社会の新着

記事一覧