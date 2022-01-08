警視庁原宿署によると、８日午後９時ごろ、東京都渋谷区代々木一の焼き肉店で、刃物のようなものを持った男が立てこもった。

捜査関係者によると、現場はＪＲ代々木駅近くで、店長とみられる男性が人質になっており、警察官が男の説得に当たっているという。

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