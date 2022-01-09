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今年の年賀状 2287通 深谷「ふっかちゃん」人気健在
深谷市のイメージキャラクター「ふっかちゃん」＝写真＝に、２２００通を超える年賀状が寄せられた...
1月9日
＜各駅停車＞慌ただしい年明け
ただでさえ短かった正月が随分前のことのように感じる。年明けと同時に新型コロナウイルス感染が急拡大。医...
＜新型コロナ＞埼玉県で3回接種済みの20代男性が感染 新規感染者は332人
埼玉県内では８日、新型コロナウイルスの新規感染者３３２人が発表された。県によると、一日の新規...
1月8日
＜秩父点描＞息災願い七草がゆに舌鼓 長瀞・不動寺「まつり」で振る舞う
長瀞町の長瀞山不動寺で七日、恒例の「七草粥（がゆ）まつり」が開かれた。今年は二年ぶりに大鍋で...
埼玉県内全市町村 今年は「リアル成人式」 コロナ感染対策呼び掛け 式典後の会食自粛など
新型コロナウイルス禍で昨年は延期や中止が相次いだ成人式を、今年は埼玉県内全六十三市町村が対面...
＜新型コロナ＞「このまま増えると入院厳しい」 1都3県知事が危機感 政府に隔離期間短縮検討を要望
新型コロナウイルス「オミクロン株」による感染再拡大を受けて、東京、埼玉、千葉、神奈川の１都３県の知事...
1月7日