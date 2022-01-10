スーチー氏、違法輸入で禁錮４年　国軍設置の特別法廷

2022年1月10日 14時14分 （共同通信）
　アウンサンスーチー氏

　アウンサンスーチー氏

　【ヤンゴン共同】ミャンマー国軍が設置した特別法廷は１０日、無線機を違法に輸入したなどの罪で、アウンサンスーチー氏に禁錮４年の有罪判決を言い渡した。法曹関係者が明らかにした。

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