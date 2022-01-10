＜新型コロナ＞茨城県で48人の新規感染

2022年1月10日 21時17分
（左から）茨城県警、茨城県庁、茨城県県議会

（左から）茨城県警、茨城県庁、茨城県県議会

　茨城県と水戸市は１０日、新たに４８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当たりの新規感染者は、４日ぶりに５０人を下回った。県内の感染者は計２万４８３５人になった。
　居住地の内訳は、土浦市５人、下妻市４人、那珂、ひたちなか、鹿嶋、常総、筑西市と県外の３人など。
　県は３人が宿泊療養施設を退所したと発表。退院者などは計２万３８８１人になった。（宮尾幹成）
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