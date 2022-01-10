首相、新成人を激励　「新たな一歩に挑戦して」

2022年1月10日 22時25分 （共同通信）
　年頭の記者会見をする岸田首相＝４日、三重県伊勢市

　年頭の記者会見をする岸田首相＝４日、三重県伊勢市

　岸田文雄首相は１０日、成人の日に合わせて自身のツイッターを更新し、新成人に祝福と激励の言葉を送った。新型コロナウイルスの影響が長期化する中で「学業や仕事、プライベートなど、思うようにいかないことがあるかもしれない」とした上で「その中にあっても、将来の夢を描いて新たな一歩に挑戦してほしい。私は全力でそれを応援します」と語り掛けた。

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