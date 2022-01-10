ＮＹ円、１１５円前半

2022年1月10日 22時48分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】週明け１０日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前週末比２２銭円高ドル安の１ドル＝１１５円２５～３５銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１３１１～２１ドル、１３０円４４～５４銭。
　米長期金利が低下傾向となり、ドル売り円買いが優勢となった欧州市場の流れを引き継いだ。

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