【午前】来客なく、公邸で過ごす。

【午後】１時、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官。２時５３分、後藤茂之厚生労働相、山際大志郎経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、森美樹夫外務省領事局長、厚労省の吉田学事務次官、福島靖正医務技監加わる。３時２７分、後藤厚労相、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、山際経済再生担当相、藤井官房副長官補、迫井内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の吉田事務次官、福島医務技監。３時４０分、高橋憲一官房副長官補加わる。４時２分、後藤厚労相、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、山際経済再生担当相、藤井官房副長官補、迫井内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の吉田事務次官、福島医務技監。３９分、木原官房副長官。５時１分、尾身茂新型コロナウイルス感染症対策分科会長、岡部信彦川崎市健康安全研究所長、国立感染症研究所の脇田隆字所長、斎藤智也感染症危機管理研究センター長加わる。４１分、木原官房副長官。６時３１分、木原氏出る。

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