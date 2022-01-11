静岡県庁

静岡県内では十日、新たに八十九人の新型コロナウイルス感染が確認された。浜松市が二十九人、静岡市が十六人、沼津市が十二人、袋井市が六人、磐田市が五人、三島市と富士市が各四人、湖西市が三人、伊東市が二人など。

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