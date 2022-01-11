静岡県庁
関連キーワード
＜FUJI'S＞伊豆山の復興
熱海市伊豆山の土石流災害は発生から半年が過ぎた。復興が進むが、遺族の悲しみはいえず、自宅が立ち入り禁...
1月11日
＜おやじカメラマン たっちゃん走る＞凍結した八丁池 恐る恐る歩く
強い寒気の影響で日本列島が冷え込んでいる。天城山中にある八丁池（伊豆市）が凍ったかどうか、天...
新成人「責」の自覚胸に 熱海で式典、159人参加
熱海市の成人式が九日、同市桃山町のＭＯＡ美術館・能楽堂であり、新成人百五十九人が成人としての...
1月10日
＜新型コロナ＞静岡県内で146人感染 直近１週間比で約20倍に
静岡県内では九日、新たに百四十六人の新型コロナウイルス感染者が確認された。二日連続で百人を超えた。百...
＜再発見！伊豆学講座＞源頼家 闘争の末、悲運の将軍
源頼家は寿永元（一一八二）年、源頼朝の長子として母北条政子との間に生まれた。正治元（一一九九...
1月9日
＜新型コロナ＞静岡県内125人感染 100人超は昨年9月17日以来
静岡県内では八日、新たに百二十五人の新型コロナウイルス感染が確認された。県内で一日の新規感染者が百人...