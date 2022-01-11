畑岡６位、笹生８位のまま　女子ゴルフ、１０日付世界ランク

2022年1月11日 08時56分 （共同通信）
　畑岡奈紗

　畑岡奈紗

　女子ゴルフの１０日付世界ランキングが発表され、畑岡奈紗は６位、笹生優花が８位で変わらなかった。古江彩佳は１４位、稲見萌寧は１６位、渋野日向子は３７位でいずれも動かなかった。
　１位ネリー・コルダ（米国）、２位の高真栄（韓国）、３位リディア・コ（ニュージーランド）にも動きはなかった。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧