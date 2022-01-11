ドルフィンズなど監督退任　米プロフットボールＮＦＬ

2022年1月11日 10時05分 （共同通信）
　ドルフィンズのフローレス監督（ロイター＝共同）

　ドルフィンズのフローレス監督（ロイター＝共同）

　米プロフットボールＮＦＬ、ドルフィンズは１０日、フローレス監督の解任を発表した。今季は９勝８敗でプレーオフ進出を逃した。
　８勝９敗だったバイキングズのジマー監督、６勝１１敗だったベアーズのナギー監督の解任もそれぞれ発表された。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧