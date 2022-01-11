カザフ首相にスマイロフ氏　トカエフ大統領が任命

2022年1月11日 17時32分 （共同通信）
　１１日、カザフスタン・アルマトイで警備に当たる治安部隊員（タス＝共同）

　１１日、カザフスタン・アルマトイで警備に当たる治安部隊員（タス＝共同）

　【モスクワ共同】燃料価格引き上げに抗議するデモが暴徒化し多数の死傷者が出た中央アジア・カザフスタンのトカエフ大統領は１１日、議会の同意を得て、新しい首相にスマイロフ前第１副首相を任命した。タス通信が伝えた。
　スマイロフ氏は、デモの暴徒化を受けて事実上更迭されたマミン首相の下で第１副首相を務め、マミン氏辞職後は首相代行を務めていた。

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