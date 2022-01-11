１１日、カザフスタン・アルマトイで警備に当たる治安部隊員（タス＝共同）
関連キーワード
北朝鮮ミサイル「進展」と韓国軍 ７００キロ飛行、音速１０倍前後
【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は１１日、北朝鮮が同日朝に日本海へ発射した弾道ミサイルとみられる飛翔...
1月11日
欧州議会のサッソリ議長が死去 深刻な病気で入院中
【ブリュッセル共同】欧州連合（ＥＵ）欧州議会のサッソリ議長の報道官は１１日、サッソリ氏が同日イタリア...
北朝鮮、日本海に向けて飛翔体また発射 弾道ミサイルか 今月5日に続き
【ソウル＝相坂穣】韓国軍合同参謀本部によると、１１日午前７時２７分ごろ、北朝鮮内陸部から日本海に向け...
ウクライナ緊張緩和巡り米ロの溝は埋まらず 2国間高官協議、話し合い継続では一致
【ワシントン＝吉田通夫、モスクワ＝小柳悠志】米ロ両政府は１０日、スイスのジュネーブで、ロシアがウクラ...
日米欧、5日の北朝鮮ミサイル発射に非難声明 国連安全保障理事会が非公開で緊急会合
【ニューヨーク＝杉藤貴浩】国連安全保障理事会は１０日、北朝鮮が５日に「極超音速ミサイル」とするミサイ...
火元部屋、ドア開き煙充満か ＮＹの火災、死者は１７人に
【ニューヨーク共同】米東部ニューヨーク市のアダムズ市長は１０日、市北部ブロンクスの９日のマンション火...