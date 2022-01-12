【午前】８時５５分、官邸。５６分、報道各社のインタビュー。９時１７分、自民党本部。３２分、同党役員会。５７分、官邸。１０時１分、閣議。１５分、木原誠二官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、鈴木康彦統合幕僚副長。２６分、大森利夫全国理容生活衛生同業組合連合会理事長。３３分、大森全国理容生活衛生同業組合連合会理事長、根本匠衆院予算委員長。４０分、石田真敏元総務相、根本衆院予算委員長。５１分、根本衆院予算委員長。１１時３５分、御厨邦雄世界税関機構（ＷＣＯ）事務総局長。

【午後】０時４７分、牛島信東京広島県人会会長。２時７分、渡辺敏彦全国経理教育協会理事長。２９分、山際大志郎経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史政策統括官。３時１３分、国家安全保障会議。５時、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。１６分、滝沢内閣情報官。３０分、新型コロナウイルス感染症に関する全国知事会と国との意見交換会。５０分、金子恭之総務相、堀内詔子ワクチン接種推進担当相、森昌文首相補佐官。６時１０分、浅石道夫日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）理事長。４７分、東京・丸の内のパレスホテル東京。日本料理店「和田倉」で安倍晋三元首相と会食。９時１８分、公邸。



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