【ソウル＝相坂穣】北朝鮮の朝鮮中央通信は１２日、兵器開発機関の国防科学院が１１日に「極超音速ミサイル」の最終試験発射に成功し、 金正恩 （ キムジョンウン ） 総書記が現地を視察したと伝えた。１１日朝に北朝鮮北部 慈江道 （ チャガンド ） から日本海に向けて発射され、日米韓が探知した弾道ミサイルを指すとみられる。

同通信は、ミサイルから分離した極超音速滑空飛行戦闘部（弾頭）が距離６００キロ地点から再跳躍して２４０キロ旋回機動した後、１０００キロ先の水域の標的に命中したとし、「弾頭の優れた機動能力がはっきりと立証された」と強調した。

正恩氏は「わが国の戦略的軍事力を質量ともに持続的に強化し、戦争抑止力を一層強化するため成果を勝ち取らなければならない」と主張。昨年１月の朝鮮労働党大会で示された「国防力発展５カ年計画」で、最も重要な意義を持つ極超音速兵器開発で「大成功」を成し遂げた科学者らをたたえたという。

党機関紙「労働新聞」は１２日、未明の空の下、移動式発射台から飛び立つミサイルや、双眼鏡をのぞく正恩氏の写真を掲載した。北朝鮮は５日にもミサイルを発射したが、その際は正恩氏の姿は見られなかった。１１日は正恩氏が直接指導し、新たなミサイル技術を国内外に誇示した可能性がある。

韓国軍合同参謀本部は１１日、北朝鮮から同日朝に発射されたミサイルについて、最大速度が音速の１０倍のマッハ１０前後に達し、技術が進展したと分析していた。

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