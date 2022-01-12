北朝鮮側「極超音速ミサイルの最終試験に成功」　金正恩氏も現地視察

2022年1月12日 11時03分
極超音速ミサイルの発射実験を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（右）＝１１日（朝鮮中央通信＝共同）

極超音速ミサイルの発射実験を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（右）＝１１日（朝鮮中央通信＝共同）

　【ソウル＝相坂穣】北朝鮮の朝鮮中央通信は１２日、兵器開発機関の国防科学院が１１日に「極超音速ミサイル」の最終試験発射に成功し、金正恩キムジョンウン総書記が現地を視察したと伝えた。１１日朝に北朝鮮北部慈江道チャガンドから日本海に向けて発射され、日米韓が探知した弾道ミサイルを指すとみられる。
　同通信は、ミサイルから分離した極超音速滑空飛行戦闘部（弾頭）が距離６００キロ地点から再跳躍して２４０キロ旋回機動した後、１０００キロ先の水域の標的に命中したとし、「弾頭の優れた機動能力がはっきりと立証された」と強調した。
　正恩氏は「わが国の戦略的軍事力を質量ともに持続的に強化し、戦争抑止力を一層強化するため成果を勝ち取らなければならない」と主張。昨年１月の朝鮮労働党大会で示された「国防力発展５カ年計画」で、最も重要な意義を持つ極超音速兵器開発で「大成功」を成し遂げた科学者らをたたえたという。
　党機関紙「労働新聞」は１２日、未明の空の下、移動式発射台から飛び立つミサイルや、双眼鏡をのぞく正恩氏の写真を掲載した。北朝鮮は５日にもミサイルを発射したが、その際は正恩氏の姿は見られなかった。１１日は正恩氏が直接指導し、新たなミサイル技術を国内外に誇示した可能性がある。
　韓国軍合同参謀本部は１１日、北朝鮮から同日朝に発射されたミサイルについて、最大速度が音速の１０倍のマッハ１０前後に達し、技術が進展したと分析していた。
【関連記事】北朝鮮のミサイル技術向上、想定以上か　試験発射継続の可能性

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

国際の新着

記事一覧