【午前】９時１４分、官邸。１５分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。５６分、国会。５９分、衆院の細田博之、海江田万里正副議長、参院の山東昭子、小川敏夫正副議長に皇位継承に関する検討結果の報告。松野博一官房長官同席。１０時１１分、官邸。３０分、澤田純日米経済協議会会長ら。小野啓一外務省経済局長同席。４９分、石井啓一公明党幹事長らから新型コロナウイルス対策に関する提言書受け取り。１１時１０分、北岡伸一国際協力機構（ＪＩＣＡ）理事長。２９分、浅川雅嗣アジア開発銀行総裁。５２分、高橋誠一全国賃貸管理ビジネス協会会長。

【午後】２時３２分、ニュースアプリの「ＮｅｗｓＰｉｃｋｓ（ニューズピックス）」の企画用にメディアアーティストの落合陽一氏と対談。３時７分、堀憲郎日本歯科医師会会長。２９分、後藤茂之厚生労働相、堀内詔子ワクチン接種推進担当相。４時６分、荒中・日弁連会長。２０分、鈴木宗男日本維新の会参院議員。５１分、清川肇岸田文雄福井後援会会長ら。６時２０分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。日本料理店「山里」で芳井敬一大和ハウス工業社長、奥村洋治フジタ社長と会食。８時３７分、公邸。



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