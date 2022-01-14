【午前】９時１０分、東京・西五反田の「日産東京販売 新車のひろば目黒店」。自動車整備施設を視察。斉藤鉄夫国土交通相同行。自動車整備士らと車座で意見交換。５８分、報道各社のインタビュー。１０時２７分、国会。現金自動預払機（ＡＴＭ）を利用。３２分、官邸。１１時１１分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、鈴木康彦統合幕僚副長。３０分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。５６分、東京・永田町の全国町村会館西館。自民党岸田派の会合に出席し、あいさつ。

【午後】０時３８分、官邸。１時、自民党の高木毅国対委員長、御法川信英国対委員長代理、盛山正仁国対副委員長。５０分、宮沢洋一同党税制調査会長。２時１６分、浜田恵造香川県知事。平井卓也同党香川県連会長同席。２７分、麹町中学校時代の同級生ら。５７分、梶田隆章日本学術会議会長。３時２２分、白田信夫茨城県議ら。田所嘉徳自民党衆院議員同席。４２分、ＴＢＳの報道番組の収録。４時５４分、山際大志郎経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏、村瀬佳史両政策統括官。５時１０分、後藤茂之厚生労働相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、堀内詔子ワクチン接種推進担当相、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、吉田学厚労事務次官。６時５２分、報道各社のインタビュー。７時４分、東京・丸の内のパレスホテル東京。中国料理店「琥珀宮」で武藤敏郎東京五輪・パラリンピック組織委員会事務総長、熊谷亮丸内閣官房参与と会食。９時１０分、公邸。



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