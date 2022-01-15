【午前】７時２３分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。日本料理店「水簾」で木原誠二官房副長官と会食。８時１４分、官邸。３１分、閣議。９時２５分、芳野友子連合会長。松野博一官房長官同席。１０時２５分、梅本和義国際交流基金理事長。曽根健孝外務省国際文化交流審議官同席。４５分、服部誠太郎福岡県知事、高島宗一郎福岡市長らから２０２３年開催の先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）の誘致に関する要望書受け取り。小野啓一外務省経済局長同席。１１時１分、経済財政諮問会議。５５分、岡田直樹自民党参院国対委員長。

【午後】０時３分、船曳真一郎日本損害保険協会会長。２時１１分、地方制度調査会。３時、新聞・通信各社の論説委員らと懇談。３０分、在京民放各社の解説委員らと懇談。４時２分、内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。３５分、後藤茂之厚生労働相、松野、木原、栗生俊一正副官房長官、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の吉田学事務次官、福島靖正医務技監。５８分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５時１０分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。２４分、滝沢内閣情報官。３１分、上川陽子自民党幹事長代理。６時２２分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。日本料理店「山里」で自民党の高市早苗政調会長、古屋圭司政調会長代行、木原稔政調副会長と会食。９時７分、公邸。



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