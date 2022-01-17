栃木県庁

栃木県と宇都宮市は十六日、新たに百九十人の新型コロナウイルス感染を発表した。県内の感染確認は計一万六千九百八十人。

県と市によると新規感染者の居住地別は、宇都宮市四十五人、小山市二十六人、鹿沼市十四人、佐野市、下野市各十人、栃木市、那須塩原市各九人、那須烏山市、壬生町各八人、足利市七人、真岡市、さくら市各六人、大田原市、茂木町各五人、上三川町、市貝町、野木町各三人、日光市、矢板市、益子町、高根沢町各二人、塩谷町、那珂川町、群馬県、神奈川県、非公表各一人。

十五日発表の二百三人の居住地別は、宇都宮市七十人、佐野市十九人、小山市十六人、足利市十二人、那須烏山市、茂木町各十人、栃木市、鹿沼市、真岡市、那須塩原市、下野市各七人、壬生町五人、さくら市、高根沢町各四人、矢板市三人、大田原市、上三川町、茨城県各二人、日光市、益子町、市貝町、芳賀町、那須町、群馬県、東京都、神奈川県、青森県各一人。

那須塩原市の高齢者施設で八人、佐野市の事業所で十人が十四日までに、茂木町の事業所で七人が十六日までに感染が判明し、県はクラスター（感染者集団）と判断した。

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