松山１８年以来のトップ１０　男子ゴルフ世界ランキング

2022年1月17日 14時47分 （共同通信）
　松山英樹

　松山英樹

　男子ゴルフの１６日付世界ランキングが発表され、ソニー・オープンで優勝した松山英樹は１９位から１０位に浮上した。２０１８年６月以来のトップ１０。金谷拓実は５３位、木下稜介は７４位、星野陸也は９４位となった。
　１位ジョン・ラーム（スペイン）、２位コリン・モリカワ、３位ダスティン・ジョンソン（ともに米国）は変わらなかった。（共同）

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